بالتفاصيل.. صدامات نارية وقوية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 التي أجريت، اليوم الخميس 29 آب، بإمارة موناكو الفرنسية عن مباريات نارية وقوية بوجود أكبر الفرق وأعرقها في القارة العجوز.



وأجريت قرعة النسخة الـ70 لأعرق المسابقات الأوروبية بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا مثلما كان عليه الحال في النسخ السابقة التي كانت تجرى بالاعتماد على دور المجموعات، فيما ستلعب النسخة الجديدة بصيغة البطولة.

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وسُحبت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 إلكترونيًا وليس يدويًا مثلما كان يحدث في السابق بسبب النظام الجديد الذي ستقام به المسابقة.



وشهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حضور البرتغالي كريستيانو نجم نادي النصر السعودي الحالي، حيث تم تكريمه بوصفه صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة ضمن "الكأس ذات الأذنين" بتسجيله 140 هدفًا في 183 مباراة.



وعرفت القرعة أيضًا تكريم الحارس الإيطالي التاريخي جيانلويجي بوفون، إذ تم منحه جائزة "الرئيس" من طرف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".



نتائج القرعة:



مانشستر سيتي سيواجه أندية إنتر وباريس سان جيرمان وكلوب بروج ويوفنتوس وفاينورد وسبورتينغ وسبارتا براغ سلوفان براتيسلافا في مرحلة الدوري



برشلونة سيواجه أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا ويونغ بويز والنجم الأحمر وبريست وموناكو في مرحلة الدوري



ريال مدريد سيواجه أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان وأتالانتا وزالتسبورغ وليل وشتوتغارت وبريست في مرحلة الدوري



باريس سان جيرمان سيواجه أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وآرسنال وبي إس في اَيندهوفن و زالتسبورغ وجيرونا وشتوتغارت في مرحلة الدوري.



ليفربول سيواجه أندية ريال مدريد ولايبتسيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل و بي إس في اَيندهوفن وبولونيا وجيرونا في مرحلة الدوري.



يوفنتوس سيواجه أندية مانشستر سيتي ولايبتسيغ وبنفيكا وكلوب بروج وبي إس في اَيندهوفن وليل وشتوتغارت وأستون فيلا.



بايرن ميونيخ سيواجه أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبنفيكا و شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وفاينورد وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا



إنتر سيواجه أندية لايبتسيغ وآرسنال والنجم الأحمر وموناكو ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن ويونغ بويز وسبارتا براغ.



آرسنال سيواجه أندية باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو وإنتر وأتالانتا وسبورتينغ وجيرونا.



ميلان سيواجه ليفربول وكلوب بروج والنجم الأحمر وجيرونا وريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا. وأجريت قرعة النسخة الـ70 لأعرق المسابقات الأوروبية بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا مثلما كان عليه الحال في النسخ السابقة التي كانت تجرى بالاعتماد على دور المجموعات، فيما ستلعب النسخة الجديدة بصيغة البطولة.وسُحبت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 إلكترونيًا وليس يدويًا مثلما كان يحدث في السابق بسبب النظام الجديد الذي ستقام به المسابقة.وشهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حضور البرتغالي كريستيانو نجم نادي النصر السعودي الحالي، حيث تم تكريمه بوصفه صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة ضمن "الكأس ذات الأذنين" بتسجيله 140 هدفًا في 183 مباراة.وعرفت القرعة أيضًا تكريم الحارس الإيطالي التاريخي جيانلويجي بوفون، إذ تم منحه جائزة "الرئيس" من طرف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".سيواجه أندية إنتر وباريس سان جيرمان وكلوب بروج ويوفنتوس وفاينورد وسبورتينغ وسبارتا براغ سلوفان براتيسلافا في مرحلة الدوريسيواجه أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا ويونغ بويز والنجم الأحمر وبريست وموناكو في مرحلة الدوريسيواجه أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان وأتالانتا وزالتسبورغ وليل وشتوتغارت وبريست في مرحلة الدوريسيواجه أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وآرسنال وبي إس في اَيندهوفن و زالتسبورغ وجيرونا وشتوتغارت في مرحلة الدوري.سيواجه أندية ريال مدريد ولايبتسيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل و بي إس في اَيندهوفن وبولونيا وجيرونا في مرحلة الدوري.سيواجه أندية مانشستر سيتي ولايبتسيغ وبنفيكا وكلوب بروج وبي إس في اَيندهوفن وليل وشتوتغارت وأستون فيلا.سيواجه أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبنفيكا و شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وفاينورد وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلاسيواجه أندية لايبتسيغ وآرسنال والنجم الأحمر وموناكو ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن ويونغ بويز وسبارتا براغ.سيواجه أندية باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو وإنتر وأتالانتا وسبورتينغ وجيرونا.سيواجه ليفربول وكلوب بروج والنجم الأحمر وجيرونا وريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.

وفي باقي المستويات، سيلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي الناشط في المستوى الثاني ضد مانشستر سيتي في أهم مبارياته، ويلعب ميلان ضد ريال مدريد وليفربول وأرسنال أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.



وباير ليفركوزن سيصطدم مع أندية إنتر ميلان وليفربول وميلان، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريقي باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن في أهم المباريات التي ستلعبها مباريات هذا المستوى بنظام الذهاب والإياب أيضًا.



وبالنسبة لأندية المستوى الثالث، يلعب فينورد روتردام الهولندي المتوج بلقب البطولة عام 1970 ضد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، أما مواطنه بي. إس. في آيندهوفن الفائز باللقب عام 1988 سيلاقي ليفربول وباريس سان جيرمان.



وفي المستوى الرابع الذي ينشط فيه أستون فيلا الإنجليزي صاحب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1982، فإنه سيواجه ناديي بايرن ميونخ ويوفنتوس في الدور الأول.

وبعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في إمارة موناكو الفرنسية، ينتظر أن تجرى مباريات الدور الأول في التواريخ الموجودة بالجدول أدناه. (bein sports + winwin)