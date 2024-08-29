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رياضة

جائزة خاصة من اليويفا إلى رونالدو: سعيد بهذه الذكريات الرائعة

Lebanon 24
29-08-2024 | 15:24
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توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025)، التي جرت في إمارة موناكو، تكريما له على تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".
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وصرح رونالدو بعد تسلمه الجائزة: "لقد لعبت في دوري أبطال آسيا مع النصر مثلما شاركت في أبطال أوروبا، إنني سعيد للغاية بالتواجد هنا، شكرا على هذه الجائزة التي تعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف رونالدو: "أعتقد أن دوري أبطال أوروبا هو أعلى قمة في كرة القدم، لقد كنت محظوظا، ليس فقط بتحقيق الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في المسابقة، ولكني أتحدث عن متعة المشاهدة، وهذا ما يحفزنا عندما نستمع للأغنية الخاصة بالبطولة التي تشكل أمرا خاصاً بالنسبة لي".

وأكد رونالدو: "لقد فزت بالكثير من الألقاب، وسجلت العديد من الأهداف، وأنا سعيد هنا بهذه الذكريات الرائعة، ولا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".

وردا عن سؤاله عن المباراة والهدف الذي ما زالا عالقا في ذهنه بدوري الأبطال، رد رونالدو "من الصعب أن اختار مباراة لا أنساها، ولكن المباراة النهائية الأولى دائما هي الأهم".

وتابع "عندما كنت في مانشستر يونايتد توجت باللقب الأول عام 2008 سجلت في النهائي لأول مرة، وأهدرت ركلة ترجيح، لكنني أحمل مشاعر جيدة عن تلك المباراة".

وأتم رونالدو تصريحاته قائلا: "رغم الألقاب العديدة التي توجت بها في دوري الأبطال، لكن نهائي نسخة 2008 ما زال ماثلا في ذاكرتي". (روسيا اليوم)
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