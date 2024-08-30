رونالدو يعتذر من زميله السابق بوفون.. فما القصة؟

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره لحارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، وذلك خلال مشاركتهما في مراسم حفل قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وحصل رونالدو على جائزة خاصة كونه الهداف التاريخي لدوري الأبطال، بينما نال بوفون جائزة خاصة من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لعام 2024.

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وقد استعاد الثنائي ذكرى الهدف الأسطوري "المقصي" الذي سجله "الدون" بقميص ريال مدريد في مرمى بوفون، حين كان حاميا لعرين يوفنتوس "السيدة العجوز، خلال المباراة بين الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال للموسم (2017-2018)، ما دفع جمهور يوفنتوس للتصفيق طويلا تحية للدون على الهدف المدهش، وقد توجه لهم اللاعب حينها واعتذر لهم على التسجيل بتلك الطريقة.



وسألت مقدمة الحفل رونالدو عن هذا الهدف في أثناء سحب القرعة، فوجه نظره تجاه بوفون وقال له "أعتذر منك"، ليرد العنكبوت "لقد اعتذر مني في آخر مواجهة جمعت ريال مدريد ويوفنتوس"، وسط ضحكات الجميع وتأكيد النجمين على احترام كل منهما للآخر.



وأثار المخضرم رونالدو (39 عاما) ضحكات الجميع في القاعة بتصريح آخر شبه به دوري الأبطال بـ"الكاتشاب"! إذ قال ردا على سؤال حول اللقب المفضل له بين ألقابه الـ5 "من الصعب اختيار واحدة، لكننا نفضل دوما اللقب الأول، يبقى دوما ذا طابع خاص، كان مع مانشستر يونايتد وقد سجلت في النهائي وأهدرت ركلة جزاء أيضا".



وقال: "لا بد أن أذكر اللقب الأول مع ريال مدريد كذلك، كان في لشبونة عام 2014 أمام الجماهير البرتغالية، كان لقبا خاصا لأن ريال مدريد كان تحت ضغط وجوب الفوز بدوري الأبطال منذ سنوات، كنت اللاعب الأغلى في العالم آنذاك والجميع يسألني "متى ستفوز بدوري الأبطال، متى ستفوز بدوري الأبطال؟"، لقد شعرت بهذا الضغط وجميعنا كذلك. لكن كما تعلمون.. دوري الأبطال والأهداف مثل الكاتشاب، مجرد ما تفتح العبوة ينهمر فورا".