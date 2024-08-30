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رياضة

تضامن مع فلسطين وأهان ميسي.. ماذا حصل مع مبابي؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 01:16
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تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، للاختراق على منصة "إكس" فجر أمس الخميس.

وتم نشر مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل، والتي شملت متابعة عدد كبير من الحسابات بشكل عشوائي، والترويج للعملات الرقمية، كما تضمنت التغريدات إهانات لزميله السابق في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، إضافة إلى سخرية لاذعة من أندية مثل توتنهام، مانشستر سيتي، وتشيلسي، وأيضًا نُشر تغريدة داعمة لفلسطين كتب عليها :"فلسطين حرة".

ولم يكتفِ المخترق بذلك، بل قام بنشر فيديو شهير لشخص يشبه مبابي وهو يرقص، ليزيد من حدة الفوضى التي أحدثها.
 
واستعاد مبابي حسابه بعد ساعات قليلة من الاختراق وقام بحذف جميع التغريدات المثيرة للجدل.
 
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