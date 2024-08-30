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خاص
بعد "الأبطال".. هذا موعد قرعة "الدوري الأوروبي" وتفاصيل عن نظامها الجديد
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
30-08-2024
|
04:30
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بعد الانتهاء من قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، والتي أسفرت عن مواجهات ثأرية وقاسية بين عدد من الفرق منها "باريس سان جيرمان"، الذي وجد نفسه أمام "مانشستر سيتي"، "بايرن ميونخ"، "أتلتيكو مدريد" و"آرسنال"، حان الآن موعد قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، ثاني أهم وأقوى بطولة على مستوى الأندية في أوروبا.
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نظام جديد
وكـ "الأبطال"، تغيّر نظام النسخة الـ 54 من الدوري الأوروبي، اذ اتخذ الإتحاد الأوروبي "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 36 فريقًا بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات، يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات، بدلًا من 6 وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.
وسيلعب كل فريق مع فريقين من كل مستوى، على أن يُحظر لعب فريقين من نفس البلد في هذا الدور، ويُمنع أن يلعب الفريق مع أكثر من فريقين من بلد واحد في هذا الدور.
وبجمع عدد نقاط كل فريق من الـ 8 مباريات، سيتأهل صاحب أول 8 مراكز مباشرةً إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي، في حين ستخوض الفرق من 9 لـ 24 مع بعضها البعض مباراتي خروج مغلوب (ذهاب وإياب)، ليتأهل 8 فرق أخرى ويكملون عقد ثمن النهائي.
موعد القرعة
أما إجراء القرعة، فسيتم هذه المرّة عن طريق الكمبيوتر (إلكترونيًا) بدلًا من الاستعانة بالنجوم السابقين لسحبها كالمعتاد بسبب نظام البطولة الجديد المعقّد، والذي يمنع تواجد أكثر من فريقين من نفس البلد.
وسيتم في موناكو اليوم الجمعة عند الساعة الثانية ظهرًا، تقسيم 36 فريقًا مشاركًا في الدوري الأوروبي على 4 أوعية (9 فرق في كل مستوى)، وفقًا لآخر تصنيف للاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، سيتم اختيار فريق من كل مستوى وتحديد خصمين له من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، حيث يلعب 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه.
ما الفرق المشاركة في مرحلة الدوري بالبطولة؟
ضمنت بعض الفرق الأوروبية مقاعدها بالبطولة، ويشارك في مرحلة الدوري الأوروبي 36 ناديًا كما ذكرنا، يتم تقسيمهم الى اربعة مستويات وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي. ويبدأ 24 منها الطريق من هذا الدور، ويلحق بهم 12 فريقًا من الأدوار التمهيدية، وهم كالتالي:
(24 ناديًا تأهل ببطاقات مباشرة): "أتلتيك بيلباو"، "إيه زد ألكمار"، "بودو جليمت"، "دينامو كييف"، "فنربخشة"، "فرانكفورت"، "جالطة سراي"، "هوفنهايم"، "لاتسيو ليون"، "مالمو"، "مانشستر يونايتد"، "ميتلاند"، "نيس"، "أوليمبياكوس"، "بورتو"، "كارباج أغدام"، "رينجرز"، "ريال سوسيداد"، "روما"، "سلافيا براغ"، "توتنهام"، "تفينتي أنشخيدة"، "رويال يونيو".
(12 ناديًا تتأهل بتصفيات): "لودوجوريتس رازجراد"، "ريجاس فوتبولا سكولا"، "ايلفسبورغ"، "أندرلخت"، "أياكس أمستردام"، "بشكتاش"، "ستيوا بوخارست"، "فيكتوريا بلزن"، "ماكابي تل أبيب"، "باوك سالونيكا"، "سبورتينغ براجا"، "فرينكفاروزي".
وسيتم إتباع نفس الإجراء في قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي ستقام بعد الانتهاء من قرعة الدوري الأوروبي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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