أنشيلوتي يكشف.. هذا هو لسبب وراء تعثر ريال مدريد أمام لاس بالماس

لم يكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي راضيا بعد تعادل فريقه ريال مدريد خارج أرضه مع لاس بالماس بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء:"الشوط الأول كان سيئا، نفتقر إلى التوازن وعلينا إيجاد الحل سريعا، لم ألاحظ أي تحسن مقارنة بمباراة مايوركا، نحن لسنا فريقا قويا". وشهدت المباراة التي أقيمت أمس الخميس إهدار ريال للمزيد من النقاط بعد التعادل أمام ريال مايوركا بالجولة الثانية، حيث سجل ألبرتو موليرو هدف أصحاب الأرض وتعادل بعدها فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء:"الشوط الأول كان سيئا، نفتقر إلى التوازن وعلينا إيجاد الحل سريعا، لم ألاحظ أي تحسن مقارنة بمباراة مايوركا، نحن لسنا فريقا قويا".

أضاف:"نحن لا نتمتع بنفس صلابة العام الماضي، علينا التحسن بسرعة ودخول المباريات باستراتيجية أكثر وضوحا".



وعن البداية السيئة لفريقه، قال:"المشكلة واضحة وتتعلق بشكل الفريق، نلعب كرة بطيئة بدون حركة، أنا من يجب أن يبحث عن الحل وهذا ما سأفعله".



وأضاف:"المشكلة ليست ذهنية، والأمر لا يتعلق أيضا بالشخصية والسلوك، الأمور ليست على ما يرام، هناك مسافة كبيرة بين خطوط الفريق في الملعب، لا يمكننا أن نضيع نقاطا كما فعلنا في المباراتين ضد لاس بالماس ومايوركا". (روسيا اليوم)