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رياضة

بعد أهدافه الأخيرة مع ليفربول.. صلاح يكشف سر احتفال "القوس والسهم"

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:42
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كشف المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول عن سر احتفاله الجديد بأهدافه في موسم الدوري الإنكليزي الممتاز 2024-2025 بإشارة القوس والسهم.
 
وسجل محمد صلاح خلال ظهور ليفربول الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2024-2025، تحت قيادة آرني سلوت، أمام إيبسويتش تاون، وكذلك أمام برينتفورد بالجولة الثانية.
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وعقب كلا الهدفين، احتفل صلاح بإشارة القوس والسهم، لتزداد التساؤلات حول سر ذلك الاحتفال، خاصة أنه اعتاد سابقا الاحتفال بطريقة اليوغا.
 
وفي مقابلة أجراها عبر قناة "Men in blazers" على موقع "يوتيوب"، قال محمد صلاح: "كنت أشاهد بطولة UFC (بطولة القتال لفنون القتال المختلطة)، وعندما فاز أديسانيا في القتال احتفل بهذه الطريقة، أحب الاحتفال".

وأضاف: "ولهذا السبب فعلت ذلك، أيضا يعتقد الناس أن هذا هو ما كان يفعله الفراعنة المصريون عندما يرسمون شيئًا في المعبد أو الأهرامات". (روسيا اليوم) 
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