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رياضة

النصر يرفض الحكام المحليين ويقرر الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية!

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:59
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قرر القائمون على إدارة نادي النصر طلب إسناد قيادة جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم إلى طواقم تحكيم أجنبية خلال الموسم الحالي، بدءًا من المباراة المقبلة ضد الأهلي، وفقًا لمصادر خاصة تحدثت إلى صحيفة "الرياضية".
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وأكدت المصادر أن إدارة النصر قد قدمت طلبًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق ضد الأهلي المقرر إقامتها في 13 أيلول الجاري، والتي تعد جزءًا من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وكانت المباريات السابقة للنصر قد شهدت قيادة صافرتين محليتين، حيث قاد ماجد الشمراني وخالد الطريس مباريات الفريق ضد الرائد والفيحاء في الجولتين الأوليين من الدوري.

وتتجه إدارة النادي نحو عدم الرغبة في استمرار تكليف الحكام السعوديين بقيادة مباريات الفريق مستقبلاً.
 
ويسمح نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم طلب مفتوح لاستقدام الحكام الأجانب في جميع مباريات الموسم دون قيود على عدد المباريات.

وتبلغ تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي مكون من أربعة حكام 175 ألف ريال، وترتفع إلى 219 ألف ريال إذا زاد عدد الأفراد إلى خمسة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المباريات التي أدارها حكام محليون في الجولتين الماضيتين شملت جميع المباريات باستثناء ثلاث، منها لقاءات الهلال مع الأخدود وضمك، ولقاء الاتحاد والتعاون. (صحيفة الرياضية)
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