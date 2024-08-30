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رياضة

اعتراف مُفاجئ.. نائب رئيس ريال مدريد لا يعرف الفريق المنافس!

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:00
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فاجأ إيميليو بوتراغينيو نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الجمهور عندما اعترف بأنه لا يعرف من يكون نادي بريست الخصم القادم للفريق في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت يوم الخميس الماضي قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد ليتقرر لعب ريال مدريد أمام دورتموند وشتوتغارت الألمانيين وليفربول الإنكليزي وميلان وأتالانتا الإيطاليين وسالزبورغ النمساوي وليل وبريست الفرنسيين.
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ويخوض بريست موسمه الأول في دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الثالث.

وسئل بوتراغينيو نائب رئيس الريال على هامش قرعة دوري الأبطال عن رأيه: لا أعرف نادي بريست وهذه هي الحقيقة، ولكن أود أولا أن أبارك لهم تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا.(العربية)


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