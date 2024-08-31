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رياضة

قادما من روما.. تامي أبراهام ينتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة

Lebanon 24
31-08-2024 | 01:00
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أكد نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة تعاقده مع المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من روما.

وبدأ أبراهام مسيرته مع روما بشكل رائع عندما انضم إليه من تشيلسي في عام 2021، بعدما سجل 27 هدفا في موسمه الأول وساعد الفريق على الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي.
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لكنه عانى في محاولته لتكرار ذلك الأداء المرتفع في المواسم الماضية، وأدت إصابته لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة إلى غيابه عن معظم موسم 2023-2024.

وتراجع ترتيب أبراهام بين مهاجمي روما بعدما تعاقد فريق العاصمة الإيطالية مع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي.(العربية)

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