برباعية نظيفة.. إنتر ميلان يكتسح أتلانتا (فيديو)

ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، هزم فريق إنتر ميلان ضيفه أتلانتا بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.



وتقدم فريق "النيراتزوري" بهدف سريع جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الألباني بيرات جمسيتي خطأ في مرماه بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.



وضاعف لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا النتيجة عند الدقيقة العاشرة، وبدوره ضاعف المهاجم الفرنسي النتيجة بتوقيعه على ثنائية في الدقيقتين (47، و56) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

"الأرقام خادعة.. ما يقدمه أكبر بكثير بهذا الهدف" 🚀



على الطاير.. نيكولو باريلا يسجل هدفاً عالمياً في شباك أتالانتا ⚽️📹#إنتر_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K2hfi32fxy — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 30, 2024 Advertisement

وحقق إنتر ميلان انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، واعتلى صدارة الدوري بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.



في المقابل، مني نادي أتلانتا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل فوز حققه في الجولة الافتتاحية للدوري.(روسيا اليوم)



