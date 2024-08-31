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رياضة
لـ 4 أعوام.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع هذا البرازيلي الشاب
Lebanon 24
31-08-2024
|
04:00
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أكد نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة ضم الشاب البرازيلي ويسلي غاسوفا بعقد يمتد لـ 4 أعوام قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جاء فيه: وقعت إدارة نادي النصر عقدًا مع لاعب المنتخب البرازيلي تحت 21 سنة ويسلي تيكسيرا قادمًا من نادي كورينثيانز البرازيلي.
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وأضاف البيان: يمتد عقد اللاعب ويسلي تيكسيرا مع ناديه النصر حتى عام 2028، مثل نادي النصر خلال توقيع العقد المدير الرياضي "فيرناندو هييرو"، وتمّت مراسم توقيع عقد اللاعب بمقرّ نادي النصر.
ولعب ويسلي للمرة الأولى مع فريق كورنثيانز الأول في عام 2022، وشارك في 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات على المستوى الأول سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6.(العربية)
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