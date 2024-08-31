بسبب مبابي وفينيسيوس.. "صفارات الإنذار" تدوي في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أنه تلوح في الأفق أزمة داخل أروقة ريال مدريد في بداية الموسم الجديد.



قالت صحيفة ماركا إنه في الوقت الذي تعثر فيه "الملكي" مجدداً في الدوري الإسباني بتعادله مع لاس بالماس 1-1، ليتعادل الفريق للمرة الثانية في أول 3 جولات، ظهرت مشكلة أخرى قد تكون أكبر من خسارة 4 نقاط.

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وأوضحت: "شهدت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه لاس بالماس، إحدى اللقطات المثيرة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، وزميله الفرنسي كيليان مبابي".

وتابعت: "كان هناك الكثير من التكهنات بأن هذا الخلاف قد حدث بالفعل خلال مباراة بلد الوليد، بسبب محادثة بين اللاعبين على أرض الملعب، قبل أن يتكرر في أمام لاس بالماس".

وأضافت: "صفارات الإنذار انطلقت داخل أروقة "الميرنغي" خاصة مع المردود الذي قدمه الثنائي في "الليغا" حتى الآن".

وأشارت إلى أن فشل الوافد الجديد كيليان مبابي في صناعة أو إحراز أي هدف في أول جولات من الدوري يضعه تحت الضغط.