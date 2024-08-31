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رياضة
قبل نهائي كأس مصر.. بيراميدز يسخر من "منشور" فريق "زد"
Lebanon 24
31-08-2024
|
10:00
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علق نادي "بيراميدز" بسخرية عقب فوزه على فريق "زد إف سي" في نهائي كأس مصر لكرة القدم مساء أمس الجمعة، على "تغريدة" نشرها الأخير قبل مواجهتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي "زد إف سي" على منصة "إكس" قبل المباراة النهائية ضد بيراميدز"، مقطع من فيلم "إبراهيم الأبيض" بين أحمد السقا وهند صبري: "يوم الجمعة الساعة 9 عند استاد برج العرب هنتعشى سوا".
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وأعاد الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عقب التتويج بكأس مصر، منشور "زد" وعلق: "الجرأة حلوة.. الجرأة حلوة مفيش كلام، روح هات الكاس يا زد". (روسيا اليوم)
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