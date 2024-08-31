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رياضة

الجزيرة الإماراتي يعلن رسميا تعاقده مع نبيل فقير

Lebanon 24
31-08-2024 | 12:00
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تعاقد الجزيرة الإماراتي، السبت، مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق نبيل فقير حتى عام 2026 قادما من ريال بيتيس الإسباني.
وكتب النادي الإماراتي عبر حسابه في منصة "إكس": "نبيل فقير جزراوي"، مشيرا إلى اكتمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري الأصل، بعدما تواجد في أبوظبي منذ الخميس.
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وأكمل فقير (31 عاما) عقد اللاعبين الأجانب في الجزيرة الذي يضم أيضا المصري محمد النني والهولندي من أصل تونسي كريم رقيق والفرنسي نيسكينس كيبانو والأرجنتيني رامون ميريس.
وأكد المغربي الحسين عموتة القادم لتدريب الجزيرة في يوليو بعد قيادته الأردن لوصافة كأس آسيا 2023 أنّ "نبيل سيكون إضافة قوية لمنظومة الفريق، وهو لاعب كبير وغني عن التعريف، وسينسجم سريعا مع المجموعة رغم انضمامه المتأخر".
(سكاي نيوز)
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