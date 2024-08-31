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رياضة

برشلونة يكتسح بلد الوليد بسباعية نظيفة

Lebanon 24
31-08-2024 | 15:04
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أمطر فريق برشلونة شباك ضيفه بلد الوليد بسبعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتألق الجناح البرازيلي رافينيا بإحرازه بثلاثة اهداف "هاتريك" الأول والرابع والخامس في الدقائق (20، 64، 72).
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بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جيوليس كوندي، والمهاجم الإسباني داني أولمو، والمهاجم الإسباني فيران توريس في الدقائق (24، 45، 82، 85) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وحقق فريق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتربع على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
في حين توقف رصيد بلد الوليد عند أربع نقاط ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.
(روسيا اليوم)
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