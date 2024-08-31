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رياضة

ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة

Lebanon 24
31-08-2024 | 23:00
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انتهت سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية بعدما سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم بعد 35 مباراة منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزيغ 2-3 السبت في المرحلة الثانية.
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وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه أمام بوخوم 0-3 في مايو 2023.
وكان يُمكن لليفركوزن أن يُعادل رقم هامبورغ في سلسلة عدم الخسارة لـ36 مباراة متتالية، بعد بايرن ميونيخ الأوّل (53).
قاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).
وكان ليفركوزن فاز في الرمق الأخير أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2 بهدف في الدقيقة 90+11 في المرحلة الأولى.
وتجمّد رصيد فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو عند ثلاث نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما صعد لايبزيغ الذي وصل بدوره إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الثاني.
(الإمارات اليوم)
 
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