دراما الأهداف.. ميلان يسجل مبكرًا ولاتسيو يقلب الطاولة في دقائق

Advertisement

انتهت مباراة القمة بين لاتسيو وضيفه ميلان بتعادل إيجابي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.بدأ ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق مدافعه الصربي ستراخينيا بافلوفيتش في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.لكن لاتسيو رد بقوة، حيث تمكن من تسجيل هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق فقط، عن طريق المهاجمين الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس والسنغالي بولايي ديا في الدقيقتين 62 و64 على التوالي.وأدرك المهاجم البرتغالي رفائيل لياو التعادل للضيوف عند الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.وتعادل فريق ميلان للمرة الثانية في الموسم الجديد للدوري "الكالتشيو" مقابل خسارة واحدة، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.بينما تعادل فريق لاتسيو للمرة الأولى في الموسم مقابل فوز وخسارة، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط. (روسيا اليوم)