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رياضة

إيدي نيكيتاه يغادر آرسنال

Lebanon 24
01-09-2024 | 01:50
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أعلن نادي كريستال بالاس عن تعاقده اليوم الجمعة مع لاعب آرسنال إيدي نيكيتاه.
ووقع نيكيتاه على عقد يمتد لـ5 سنوات مع كريستال بالاس. (بي إن سبورتس)
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