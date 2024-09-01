إيدي نيكيتاه يغادر آرسنال

أعلن نادي كريستال بالاس عن تعاقده اليوم الجمعة مع لاعب آرسنال إيدي نيكيتاه.

ووقع نيكيتاه على عقد يمتد لـ5 سنوات مع كريستال بالاس. (بي إن سبورتس)

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