بعد النتائج المخيبة.. إيمان أعمى وثابت بمبابي؟

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يشعر مسؤولو ريال مدريد باطمئنان تجاه وضع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي داخل الفريق.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فمبابي "الأكثر تعرضا للانتقاد، كونه التعاقد الكبير الذي أثار الكثير من التفاؤل، لكن في النهاية جاء الضجيج بالبيانات (صفر أهداف في الليغا، صفر تمريرات حاسمة و17 تسديدة مهدرة)".وقالت مصادر موثوقة داخل ريال مدريد للصحيفة، إن هناك "إيمان أعمى وثابت"، سواء على المستوى المؤسسي أو من جانب الجهاز الفني، بمبابي وما سيضيفه لتحسين الفريق.وتؤكد المصادر، بحسب الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد يرون مبابي "الأفضل بدون نقاش".كما تحدث الرئيس فلورنتينو بيريز في غرفة الملابس، عن أهمية مبابي ودوره القيادي في مشروع ريال مدريد.وأوضحت "يطلب الجهاز الفني فقط القليل من الوقت ليصل مبابي إلى التكيف بشكل كامل، لأن هناك يقين بأن وصوله يضع ريال مدريد في مستوى أعلى مما كان عليه بالفعل، وأن هذا سيمكن الفريق من تحقيق أكبر الأهداف الرياضية".وأشارت "على المستوى المؤسسي، يتذكرون داخل ريال مدريد ما حدث مع زيدان في عام 2001، عندما جاء من يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو، حيث بدأ مدريد ذلك الدوري بهزيمة ثم تعادل وهزيمة أمام فالنسيا ومالاجا وبيتيس على التوالي.وأكملت "وقتها كان البرنابيو يصرخ بقوة ضد زيزو، لكن حدث ذلك لفترة قصيرة وعابرة، لكنها كانت ذات دلالة، وسرعان ما وجد المدرب ديل بوسكي الخطة المثالية لوضع زيدان في نظام 4-2-3-1، حيث يبدأ من اليسار وينتقل إلى الوسط، لترك المجال أمام روبرتو كارلوس للصعود".وأنهت "نجح زيدان في صنع حقبة مميزة، وهذا بالضبط ما يتوقعه الجميع من مبابي في هذا الفريق، الذي يضم فينيسيوس وبيلينغهام، مثلما فعل زيدان مع رونالدو وفيجو". (كووورة)