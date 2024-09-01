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رياضة

عن 39 عاماً... وفاة الدولي الإيفواري السابق سول بامبا

Lebanon 24
01-09-2024 | 09:10
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توفي المدافع الدولي الإيفواري السابق سول بامبا الذي تغلب على السرطان لاستئناف مسيرته في ملاعب كرة القدم، عن 39 عاما وفق ما أعلنت أنديته السابقة ليل السبت.

وأعرب ليدز يونايتد الإنكليزي عن "حزننا الشديد لعلمنا بوفاة القائد السابق سول بامبا عن 39 عاما".
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وشعر بامبا بالإعياء الجمعة خلال أداء عمله في الجهاز الفني لنادي أضنة سبور التركي الذي قال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "تم نقل مديرنا الفني سليمان بامبا الذي مرض قبل المباراة ضد نادي مانيسا لكرة القدم أمس، إلى مستشفى مانيسا جلال بايار الجامعي وخسر للأسف معركته من أجل الحياة هناك".

وتابع "تعازينا لعائلته ومجتمعنا".

تم تشخيص إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية عام 2021 أثناء وجوده مع نادي كارديف سيتي الويلزي، لكن تم إعلان شفائه من المرض بعد خضوعه للعلاج الكيميائي، ما سمح له العودة للعب مع الفريق ومن بعده ميدلزبره الإنكليزي حيث اعتزل عام 2022.

بدأ بامبا، المولود في فرنسا، مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى اسكتلندا حيث ساعد دنفرملاين في الوصول إلى نهائي الكأس المحلية قبل الانتقال إلى هيبرنيان ومن ثم ليستر الإنجليزي الذي التحق به عام 2011.

وبعدما دافع عن ألوان طرابزون سبور التركي وباليرمو الإيطالي، انضم إلى ليدز عام 2015 وارتدى لاحقا شارة قائد الفريق، قبل الوصول إلى كارديف سيتي عام 2016 ونجح في موسمه الأول الكامل معه بقيادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لعب أكثر من 100 مباراة مع كارديف الذي قال في حسابه على موقع "أكس" إنه "بحزن عميق، علمنا هذا المساء بوفاة أسطورة النادي، سول بامبا"، مضيفا "كلاعب ومدرب، ليس بالإمكان قياس تأثير سول على نادينا. كان بطلا لنا جميعا، قائدا في كل غرفة ملابس ورجلا نبيلا حقا".

وتابع "أفكارنا مع أصدقائه وعائلته وكل من كان محظوظا بما فيه الكفاية لمعرفة وحب سول".

دافع بامبا عن ألوان المنتخب الإيفواري في أولمبياد 2008 وخاض كأس الأمم الأفريقية 2012 و46 مباراة دولية بالمجمل.
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