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رياضة

مفاجأة من محمد صلاح.. هذا ما قاله عن مستقبله مع ليفربول

Lebanon 24
01-09-2024 | 14:37
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بعد فوز فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد (3-0) في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز، كشف اللاعب المصري محمد صلاح في لقاء مع "سكاي" البريطانية أن يعيش عامه الأخير لاعباً لليفربول، وقال: "كما تعلمون هذا هو عامي الأخير في النادي".
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وأضاف: لم يحدثني أحد عن مستقبلي في الفريق، لكن سنرى ما يحدث في المستقبل.

ويلعب صلاح لليفربول منذ صيف 2017 ويعد هداف الفريق بـ214 هدفا حتى الآن، وحقق برفقة "الريدز" بطولات الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة الإنكليزية. (العربية)
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