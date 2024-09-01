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رياضة

جماهير إنتر ميامي تتخلى عن ميسي.. ما علاقة سواريز؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2024 | 23:00
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تخلت جماهير نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأشادت بالمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز المتألق الذي قاد فريقه للفوز على نادي شيكاغو فاير، في غياب ميسي، الذي لم يشارك في أي لقاء منذ إصابته في الكاحل في أثناء اللعب مع منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا يوم 14 تموز الماضي.

وأحرز لويس سواريز هدفين لفريقه في مرمى مضيفه نادي شيكاغو فاير (4-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، بالدوري الأميركي.
وحقق إنتر ميامي انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، وليبتعد في صدارة القسم الشرقي للدوري الأمثركي "MLS، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي سينسيناتي.

في المقابل توقف رصيد شيكاغو فاير عند 26 نقطة ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.
 
 
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وضجت مواقع التواصل بالثناء على سواريز بعد المباراة من جانب جماهير إنتر ميامي، وقال الكثير منهم إنهم عثروا على البطل الحقيقي للفريق.

كما قال آخرون إن غياب ميسي أصبح لا يمثل مشكلة لهم، بعد العثور على القائد لويس سواريز بطل الفريق الجديد.

وتألق لويس سواريز (37 عاما) بشكل لافت مع نادي إنتر ميامي ويحتل مركز الوصافة في قائمة الهدافين برصيد برصيد 16 هدفا متأخرا بفارق هدف واحد عن الصدارة. 
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