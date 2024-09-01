تعادُل سلبي بين يوفنتوس وروما

تعادل يوفنتوس من دون أهداف مع ضيفه روما في مباراة قمة بالدوري الإيطالي، الأحد، ليخسر فريق المدرب تياغو موتا أول نقاطه هذا الموسم.

وجاءت أبرز الفرص الواعدة في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، حين سدّد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس من أول لمسة داخل المنطقة، لكن حارس روما تصدى للمحاولة.

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