Advertisement

رياضة

صلاح: إنّها مباراتي الأخيرة مع ليفربول

Lebanon 24
01-09-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1241642-638608356980234374.jpeg
Doc-P-1241642-638608356980234374.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد نجم ليفربول محمد صلاح إن "إدارة ناديه لم تتحدّث معه بشأن تجديد عقده، لذلك اعتبر أن الموسم الجاري سيكون الأخير له في "أنفيلد".
وقال صلاح: "أمضيتُ صيفاً جيداً وكان لديّ وقت طويل لنفسي لمحاولة البقاء إيجابياً، لأنه كما تعلمون هذا هو آخر عام لي في النادي".
Advertisement
وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "أريد فقط الاستمتاع بالموسم الأخير ولا أريد التفكير فيه. أشعر أنني حرّ في لعب كرة القدم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث العام المقبل".
وأضاف: "عندما دخلت المباراة، قلت إنها قد تكون المرة الأخيرة التي ألعب فيها هنا في أولد ترافورد مع ليفربول. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود، لذلك أنا ألعب موسمي الأخير وأنظر ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

وعن مستقبله قال: "حتى الآن لا نعرف لأي ناد سألعب، لكن حتى الآن نعم هي مباراتي الأخيرة هنا مع ليفربول. الأمر ليس متروكا لي لكن لا أحد يتحدث معي بشأن عقد مع النادي. سنرى".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:47 | 2024-09-01
16:03 | 2024-09-01
14:37 | 2024-09-01
12:57 | 2024-09-01
09:10 | 2024-09-01
04:50 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24