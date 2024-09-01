صلاح: إنّها مباراتي الأخيرة مع ليفربول

أكّد نجم ليفربول محمد صلاح إن "إدارة ناديه لم تتحدّث معه بشأن تجديد عقده، لذلك اعتبر أن الموسم الجاري سيكون الأخير له في "أنفيلد".

وقال صلاح: "أمضيتُ صيفاً جيداً وكان لديّ وقت طويل لنفسي لمحاولة البقاء إيجابياً، لأنه كما تعلمون هذا هو آخر عام لي في النادي".

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وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "أريد فقط الاستمتاع بالموسم الأخير ولا أريد التفكير فيه. أشعر أنني حرّ في لعب كرة القدم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث العام المقبل".

وأضاف: "عندما دخلت المباراة، قلت إنها قد تكون المرة الأخيرة التي ألعب فيها هنا في أولد ترافورد مع ليفربول. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود، لذلك أنا ألعب موسمي الأخير وأنظر ماذا سيحدث في نهاية الموسم".



وعن مستقبله قال: "حتى الآن لا نعرف لأي ناد سألعب، لكن حتى الآن نعم هي مباراتي الأخيرة هنا مع ليفربول. الأمر ليس متروكا لي لكن لا أحد يتحدث معي بشأن عقد مع النادي. سنرى".