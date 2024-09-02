المدير الفني لروما يكشف: الفريق شعر بالضغط والخوف قبل مواجهة يوفنتوس

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اعترف دانييلي دي روسي، المدير الفني لروما، بأن فريقه كان يشعر بالضغط وقليل من الخوف قبل مواجهة يوفنتوس.وعاد روما بنقطة واحدة إثر تعادله بدون أهداف مع اليوفي، في ملعب الأخير بأليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.وقال دي روسي خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان من المهم لنا أن نكون أقوياء ومتماسكين، إنها فترة مليئة بالضغوط وبالنسبة لنا في روما، كان مهما أن نخرج من هنا بنقطة".وأضاف "نعرف من نحن، ونعرف من سنكون هذا الموسم، وأعتقد أن هذه كانت نقطة بداية جيدة. لم تكن أفضل مباراة، وكان بالإمكان أن نؤدي بشكل أفضل، لكن يوفنتوس دفع بلاعبين رائعين في الشوط الثاني وصمدنا".وعما إذا كان مهاجم فريقه أرتيم دوفبيك، يعاني من مشكلة في التواصل، بالرغم من كونه هداف الدوري الإسباني بالموسم الماضي، رد دي روسي "الجميع خائفون من دوفبيك، لقد جذب بريمر وجاتي نحوه وخلق المساحات، كان بإمكاننا أن نكون أكثر هجوما على الأجنحة، لكن هذا كان سيترك مساحات كالتي دفعنا ثمنها في المباراتين السابقتين".وأكمل "إنها ليست مسألة تواصل أو أداء، لقد قاتل دوفبيك بقوة ضد مدافعين قويين للغاية، وستأتي الأهداف قريبا".وواصل "ربما جعلتنا قوة خصومنا حذرين الليلة، لذلك نحتاج للتركيز على مفاهيمنا وأفكارنا الخاصة، لا يمكننا السماح للخوف بالتسلل".وأتم "في الدقيقة 94، كان شوموردوف يضغط على حارس يوفنتوس، لذلك يتعين علينا فقط أن نتعلم كيف نحافظ على ثباتنا عندما نكون في عاصفة، وأن نحافظ على الإيمان".