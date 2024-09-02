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رياضة
تحت تهديد السلاح.. سرقة مهاجم نابولي خلال مغادرته الملعب!
Lebanon 24
02-09-2024
|
02:25
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تعرض مهاجم نادي نابولي الإيطالي ديفيد نيريس للسرقة تحت تهديد السلاح من رجلين حطما نافذة الشاحنة التي غادر بها ملعب دييغو أرماندو مارادونا، وسلباه ساعة يده.
ونشرت كيرا وينونا، زوجة نيريس، رسالة عبر "إنستغرام" تشرح فيها سبب عدم توقف نيريس الذي كان يشعر باضطراب، لتوقيع التذكارات الجماهير المنتظرة بمجرد عودتهما إلى فندقهما في نابولي، حيث يقيم الزوجان منذ انضمام نيريس إلى نابولي قبل 10 أيام قادما من بنفيكا.
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وكتبت وينونا في وقت مبكر صباح الأحد في رسالة أعاد نيريس نشرها: "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج.. أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان يستقلان دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".
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