جهاد الأحمد وجان وهبه يقتنصان ألقاب بطولة لبنان للدراجات الهوائية

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نظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة لبنان للطرق ضد الساعة في منطقة نهر بيروت على مسار مقفل بمشاركة 35 لاعباً ينتمون الى الاندية الاتحادية بالاضافة الى لاعبي فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبلغت المسافة 32.8 كيلومترا لفئة النخبة و 24.6 كيلومترا لفئة الماسترز.في فئة الماسترز، احرز لاعب نادي عاليه للدراجات جان وهبه لقب البطولة قاطعا المسافة بزمن قدره 36 دقيقة و4 ثوان، فيما احتل فادي المير (نادي عاليه للدراجات) المركز الثاني وبسام ضناوي (نادي اوفياء الرياضي - بيروت) المركز الثالث.أما في فئة النخبة، فأحرز لاعب نادي أوفياء الرياضي - بيروت جهاد الأحمد لقب البطولة قاطعا المسافة في زمن قدره 48 دقيقة و51 ثانية، فيما احتل طوني الحاج (نادي عاليه للدراجات) المركز الثاني وعلي الزعبي (فريق الجيش البناني ) المركز الثالث.وختاما تم تتويج الفائزين في السباق من قبل رئيس وأعضاء الإتحاد اللبناني للدراجات. (الوكالة الوطنية للإعلام)