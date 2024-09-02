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رياضة

قبل بداية تصفيات المونديال.. ضربة مؤلمة للمنتخب السعودي

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:30
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تعرض منتخب السعودية، لضربة مؤثرة، قبل بدء مشواره في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.
 
وجاء ذلك بعدما خرج عبد الإله المالكي، لاعب الوسط، من مران الأخضر السعودي في جدة استعدادا لمواجهة إندونيسيا يوم الخميس المقبل، بالجولة الأولى بالدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
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وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، اليوم الأحد، أن اللاعب شعر بآلام في مفصل الكاحل، لذلك خرج من التدريبات.
 
وأضاف أن تدريب المنتخب السعودي أقيم على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث بدأ المران بتمارين الإحماء والمربعات، ثم بعض الخطط التكتيكية المتنوعة. (روسيا اليوم) 
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