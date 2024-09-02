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رياضة

النصر السعودي يعلن فسخ عقد أليكس تيليس

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:04
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أعلن النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن فسخ عقد لاعبه البرازيلي أليكس تيليس.
وجاء في تغريدة لنادي النصر اليوم الإثنين: "اتفقت إدارة نادي النصر مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي".
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وأضاف النصر: "مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق، شكراً تيليس". (بي ان سبورت) 
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