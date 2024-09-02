النصر السعودي يعلن فسخ عقد أليكس تيليس

أعلن النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن فسخ عقد لاعبه البرازيلي أليكس تيليس.

Advertisement

وجاء في تغريدة لنادي النصر اليوم الإثنين: "اتفقت إدارة نادي النصر مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي".وأضاف النصر: "مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق، شكراً تيليس". (بي ان سبورت)