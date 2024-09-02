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رياضة

منتخب لبنان للذكور يحقق فوزاً كبيراً في افتتاح بطولة آسيا لكرة السلة

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:33
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استهل منتخب لبنان للذكور تحت 18 سنة مبارياته في بطولة آسيا لكرة السلة، المقامة في العاصمة الأردنية عمان، بفوز كبير على نظيره من الصين تايبه، بنتيجة 97-75.
 
جاء هذا الانتصار ضمن المجموعة الأولى من المسابقة القارية التي تُعد مؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في سويسرا العام المقبل.
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كان الأداء اللبناني رائعاً، حيث تميز اللاعب كارل زاماتا كأفضل مسجل للفريق برصيد 22 نقطة، يليه أنطوني النبا بـ17 نقطة، وهادي الخطيب بـ14 نقطة، وكريم عويدات بـ13 نقطة.

تُؤهل البطولة أربعة منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم.

وسيواجه منتخب لبنان في مباراته القادمة فريق أستراليا، وذلك يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غدٍ بتوقيت بيروت.
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