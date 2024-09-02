صلاح يرفض تقديم تنازلات لليفربول!

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح يرغب في البقاء في ليفربول، لكنه يرفض تقديم تنازلات لتمديد عقده مع الفريق.

وقد أثار صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول صيف 2025، جدلا واسعا بشأن مستقبله بعدما صرح أمس الأحد عقب قيادته "الريدز" للفوز على مانشستر يونايتد 3-0 في الدوري الإنكليزي، بأن ناديه لم يفاتحه بشأن تجديد عقده حتى الآن، رغم تبقي موسم واحد فيه.

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وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن صلاح (32 عاما) يرغب في البقاء داخل صفوف ليفربول، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية معه، والهدف من تصريحاته الأخيرة هو دفع الإدارة لتقديم عرض جديد له.



ومع ذلك، فقد شددت الشبكة البريطانية على أن النجم المصري لا يريد تقديم تنازلات لليفربول لتمديد عقده وذلك من خلال تخفيض راتبه.



ويعتبر صلاح حاليا واحدا من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنكليزي حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.