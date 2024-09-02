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رياضة

الهلال يضم موهبة برازيلية.. من هو؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 15:44
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أعلن نادي الهلال السعودي عن ثالث صفقاته التي ضمها للفريق رسميًا، في الميركاتو الصيفي.

وكان "الزعيم" حسم خلال الـ72 ساعة الماضية صفقتين، إذ ضم البرتغالي جواو فيليكس من مانشستر سيتي الإنكليزي، بجانب الظهير المحلي متعب الحربي من الشباب.
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واليوم الإثنين، أعلن التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم بنفيكا البرتغالي. وإن التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا يأتي اتباعًا للوائح التي تطبق للمرة الأولى في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، إذ يحق لكل نادٍ قيد عشرة أجانب في قائمته، بشرط أن يكون اثنان منهم من مواليد عام 2003 فيما بعد.


وشارك الموهبة البرازيلي في 24 مباراة مع بنفيكا منذ الانضمام له في شتاء 2024، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في السعودية يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الموافق الثاني من أيلول. (جول)
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