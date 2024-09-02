28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الهلال يضم موهبة برازيلية.. من هو؟
Lebanon 24
02-09-2024
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي الهلال السعودي عن ثالث صفقاته التي ضمها للفريق رسميًا، في الميركاتو الصيفي.
وكان "الزعيم" حسم خلال الـ72 ساعة الماضية صفقتين، إذ ضم البرتغالي جواو فيليكس من مانشستر سيتي الإنكليزي، بجانب الظهير المحلي متعب الحربي من الشباب.
Advertisement
واليوم الإثنين، أعلن التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم بنفيكا البرتغالي. وإن التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا يأتي اتباعًا للوائح التي تطبق للمرة الأولى في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، إذ يحق لكل نادٍ قيد عشرة أجانب في قائمته، بشرط أن يكون اثنان منهم من مواليد عام 2003 فيما بعد.
وشارك الموهبة البرازيلي في 24 مباراة مع بنفيكا منذ الانضمام له في شتاء 2024، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.
يذكر أن الميركاتو الصيفي في السعودية يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الموافق الثاني من أيلول. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
05:24 | 2024-09-02
02/09/2024 05:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
03:08 | 2024-09-02
02/09/2024 03:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
07:12 | 2024-09-02
02/09/2024 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولا بنت عشرين".. منى أبو حمزة بـ "توب" مكشوف وإطلالة شبابية خلال تواجدها في أميركا (صور)
Lebanon 24
"ولا بنت عشرين".. منى أبو حمزة بـ "توب" مكشوف وإطلالة شبابية خلال تواجدها في أميركا (صور)
01:47 | 2024-09-02
02/09/2024 01:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
04:00 | 2024-09-02
02/09/2024 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:45 | 2024-09-02
خلاف في مباراة الرياضي بيروت والزمالك المصري.. لاعب حاول ضرب وائل عرقجي (فيديو)
14:04 | 2024-09-02
صلاح يرفض تقديم تنازلات لليفربول!
12:33 | 2024-09-02
منتخب لبنان للذكور يحقق فوزاً كبيراً في افتتاح بطولة آسيا لكرة السلة
10:04 | 2024-09-02
النصر السعودي يعلن فسخ عقد أليكس تيليس
07:30 | 2024-09-02
قبل بداية تصفيات المونديال.. ضربة مؤلمة للمنتخب السعودي
05:19 | 2024-09-02
جهاد الأحمد وجان وهبه يقتنصان ألقاب بطولة لبنان للدراجات الهوائية
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
03/09/2024 02:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
03/09/2024 02:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
03/09/2024 02:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24