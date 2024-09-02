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رياضة

مجددًا.. كريستيانو رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله وهذا ما قاله

Lebanon 24
02-09-2024 | 23:00
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نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى نيته اعتزال كرة القدم في المستقبل القريب، مؤكدا أنه ما يزال قادرا على مساعدة المنتخب الوطني رغم أعوامه الـ39.

وقال رونالدو الأثنين في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة كرواتيا الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، إنه "عندما يحين الوقت، سأنتقل إلى شيء آخر. لن يكون من الصعب اتخاذ هذا القرار".
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وأضاف نجم النصر السعودي: "إذا شعرت أني لم يعد لدي أي شيء لتقديمه، سأكون أول من يغادر"، مستشهداً بمثال رفيق الدرب بيبي "الذي غادر من الباب الكبير" بعد إعلان اعتزاله في آب عن 41 عاما.

وبدا النجم البرتغالي قبل أيام معدودة حاسما أمره إلى حد كبير في ما يخص مسألة الفريق الذي سينهي فيه مسيرته الاحترافية الأسطورية، بقوله إن النصر قد يكون فريقه الأخير، مع الإقرار أنه لا يعلم متى سيتخذ قرار تعليق حذائه.

وقال للقناة البرتغالية "ناو" إنه "لا أعلم إذا كنت سأنهي (مسيرته) قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام. لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في البلد أو الدوري". (سكاي نيوز)
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