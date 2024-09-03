رسميًا.. "ميركاتو" الدوري السعودي يغلق أبوابه

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين، بختام يوم الإثنين.وكتب الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "إكس"، أن فترة التسجيل الأولى لأندية الدوري السعودي في موسم 2024-2025 انتهت.وكانت فترة الانتقالات الصيفية بدأت في السعودية يوم 18 تموز الماضي، وشهدت صفقات من العيار الثقيل، لعل أبرزها انضمام جواو كانسيلو إلى الهلال، وموسى ديابي وحسام عوار إلى الاتحاد، وإيفان توني إلى الأهلي، ومحمد سيماكان إلى النصر.وكان القادسية هو مفاجأة الميركاتو هذا الصيف، بعدما دعّم صفوفه بعدة صفقات، أهمها ضم الثنائي ناتشو فيرنانديز، وبيير إيمريك أوباميانغ.كما كانت فترة الانتقالات الصيفية شاهدة على كسر متعب الحربي الرقم القياسي لأغلى لاعب سعودي في التاريخ، بانتقاله من الشباب إلى الهلال مقابل 123 مليون ريال.