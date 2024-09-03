Advertisement

رياضة

رسميًا.. "ميركاتو" الدوري السعودي يغلق أبوابه

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1242156-638609491118670907.jpg
Doc-P-1242156-638609491118670907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين، بختام يوم الإثنين.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "إكس"، أن فترة التسجيل الأولى لأندية الدوري السعودي في موسم 2024-2025 انتهت.
Advertisement

وكانت فترة الانتقالات الصيفية بدأت في السعودية يوم 18 تموز الماضي، وشهدت صفقات من العيار الثقيل، لعل أبرزها انضمام جواو كانسيلو إلى الهلال، وموسى ديابي وحسام عوار إلى الاتحاد، وإيفان توني إلى الأهلي، ومحمد سيماكان إلى النصر.

وكان القادسية هو مفاجأة الميركاتو هذا الصيف، بعدما دعّم صفوفه بعدة صفقات، أهمها ضم الثنائي ناتشو فيرنانديز، وبيير إيمريك أوباميانغ.

كما كانت فترة الانتقالات الصيفية شاهدة على كسر متعب الحربي الرقم القياسي لأغلى لاعب سعودي في التاريخ، بانتقاله من الشباب إلى الهلال مقابل 123 مليون ريال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:57 | 2024-09-03
05:33 | 2024-09-03
04:30 | 2024-09-03
03:10 | 2024-09-03
23:00 | 2024-09-02
16:45 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24