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رياضة
سُمعا يتشاجران... صديق عداءة شاركت بالألعاب الأولمبية يحرقها حية
Lebanon 24
03-09-2024
|
05:33
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تعرضت عداءة أوغندية، للحرق حية على يد صديقها ما تسبب في تضرر جسدها بشكل بالغ.
وأضرم صديق عداءة المسافات الطويلة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي التي تعيش في كينيا، النار في جسدها، حيث تتلقى العلاج من حروق بنسبة 75% حسبما ذكرت الشرطة.
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تشيبيتيغي التي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس، تعرضت للهجوم في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.
وقال جيريمايا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، الإثنين، إن ديكسون نديما صديق تشيبيتيغي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف شب بينهما الأحد.
وأصيب نديما أيضاً بحروق ويرقد الاثنان حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.
وقال والدا تشيبيتيغي إن ابنتهما اشترت أرضا في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة.
وجاء في تقرير قدمه زعيم محلي أن تشيبيتيغي ونديما سمعا يتشاجران على الأرض التي بني عليها المنزل قبل اندلاع الحريق.
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