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رياضة

نيس الفرنسي يستقطب لاعبا عربيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:55
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انتقل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي العابدي من نادي "كان" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، إلى فريق الدرجة الأولى نيس، بحسب ما أعلن الأخير في موقعه الرسمي الإثنين.
وبمقدور العابدي اللعب على الرواقين الأيسر والأيمن.
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واستدعي إلى تشكيلة "نسور قرطاج" لخوض مباراتي مدغشقر وغامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي للنادي الجنوبي فلوريان موريس "هو لاعب يحب التقدم إلى الأمام ويساعدنا في توسيع رقعة اللعب، قوي وجيّد في إنهاء الكرات".

وتابع اللاعب الدولي السابق "خاض موسمين جيدين في الدرجة الثانية ونحن مقتنعون من قدرته على التقدّم معنا".

واختير العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الثانية الموسم الماضي، بعد خوضه 33 مباراة مع "كان" سجّل خلالها 9 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة.

ولم يخض هذا الموسم سوى مباراتين مع الفريق النورماندي. (بي إن سبورتس)
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