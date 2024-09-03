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أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا في تصريحات مثيرة، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقة مع نادي ريال مدريد سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن التوترات بين الناديين تفاقمت بسبب قضية "نيغريرا".وقال لابورتا: "العلاقات مع ريال مدريد متدهورة لأنهم شاركوا في قضية نيغريرا"، مضيفًا: "هناك الكثير من الدعاوى القضائية المتعلقة بأكاذيب، حوالي عشرين دعوى".ولم يتردد لابورتا في توجيه انتقادات مباشرة للنادي الملكي، قائلاً: "ليفعلوا ما يرونه مناسبًا، ونحن سنفعل ما نراه مناسبًا". تصريحات لابورتا جاءت في إطار مؤتمر صحفي رسمي عُقد في قاعة "أوديتوري 1899".كما تحدث الرجل الأول في برشلونة، في هذا المؤتمر الذي نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن بداية موسم الليغا، وأشار إلى أن النادي الكتالوني قد بدأ الموسم كما هو متوقع، معبّرًا عن رضاه عن الأداء القوي للفريق.وعند سؤاله عن المنافسة مع ريال مدريد وفارق النقاط الأربع بينهم، أكد لابورتا أنه يركز على فريقه فقط، معبّرًا عن سعادته بانتصار الفريق الكبير على بلد الوليد بنتيجة 7-0.وأضاف رئيس برشلونة خوان لابورتا: "لقد قدمنا أداءً رائعًا، بجودة عالية وحماس كبير، ونحن متفائلون بأن الأمور ستسير بشكل جيد".وفيما يتعلق بالوضع المالي للنادي، أوضح لابورتا أن برشلونة كان بإمكانه توقيع عقد جديد مع شركة نايكي لتحقيق التوازن المالي، لكنه اعتبر أن التوقيت غير مناسب، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على حلول أخرى لتسجيل اللاعبين.وقال: "توقيع عقد تجهيزات رياضية جديد كان سيسمح بتحقيق نسبة 1:1، وتسجيل اللاعبين من دون أي مشكلة، لكن التوقيت الرياضي لا يتطابق دائمًا مع التوقيت الاقتصادي". (winwin)