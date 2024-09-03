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رياضة

مهاجم في الدوري الإسباني يقع بورطة... ما القصة؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:10
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أوقفت الشرطة الإسبانية، مهاجم فريق فالنسيا لكرة القدم رافا مير للاشتباه في ارتكاب اعتداء جنسي.

وقالت متحدثة باسم قوات الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب "قيد الاعتقال بتهمة الاعتداء الجنسي"، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
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هذا وأفادت إذاعة "كادينا سير" بأن الشرطة اعتقلت اللاعب البالغ 27 عاما، الإثنين، بعد أن عمدت سيدتان للإفادة عنه وعن رجل آخر للشرطة بالاعتداء الجنسي.

وذكرت التقارير أن الأحداث جرت في منزل مير.


ودوره، قال فريق فالنسيا في بيان: "النادي على علم بهذا الاعتقال، وفي غياب أي تفاصيل عنه، لا يمكنه في الوقت الحالي سوى أن يعلن أنه سيتعاون في كل ما قد تتطلبه العدالة".

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