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رياضة

بعد فسخ العقد معه.. تيليس يوجه رسالة لجمهور "النصر"

Lebanon 24
03-09-2024 | 13:30
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وجّه الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس رسالة وداع لجماهير نادي النصر السعودي بعد رحيله عن "العالمي".


وقال تيليس عبر حسابه على "إنستغرام": "شكرا لجماهير النصر على دعمكم أثناء فترة تمثيلي لهذا النادي.. لقد أظهرتم الكثير من العاطفة والحب لي ولعائلتي.. وفي الحياة هناك ما هو أهم من كرة القدم، مثل الولاء والتعاطف والاحترام".
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وأضاف النجم السابق لمانشستر يونايتد وإشبيلية: "أنهي رحلتي بيقين أنني قدمت كل ما لدي في الملعب، ومتحمس للغاية لخوض تحد جديد في مسيرتي".
 
 
وقد أعلن نادي النصر أمس الاثنين فسخ عقد تيليس بالتراضي بين الطرفين، بعد موسم واحد فقط أمضاه المدافع البرازيلي بالقميص الأصفر العاصمي.

وكان تيليس (31 عاما) من أبرز نجوم النصر في الموسم الماضي، حيث خاض مع الفريق 38 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 5 أخرى.

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