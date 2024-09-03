من هو أسوأ مدرب لعب تحت قيادته؟ دي ماريا يجيب

تحدث نجم نادي بنفيكا، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، عن أسوأ مدير فني أشرف على تدريبه خلال مسيرته الاحترافية الطويلة.



وفي تصريحات لشبكة "ESPN"، قال اللاعب الجناح الذي سبق له تمثيل أندية بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس: "أسوأ مدرب عملت معه هو لويس فان غال في مانشستر يونايتد، بإمكانكم أن تكونوا واثقين من ذلك، إن كان لديكم أي شك سأوضح ذلك الآن".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها نجم ريال مدريد السابق فان غال، ففي عام 2021، وصفه دي ماريا بعبارات لاذعة، لكن المدرب الهولندي رفض الرد حينها وتجاهل تصريحات الجناح الأرجنتيني.



وكان صاحب الـ36 عاما، انضم لمانشستر يونايتد في صيف العام 2014 بعد فترة تألقه مع ريال مدريد، لكن الجناح الأرجنتيني لم يتأقلم مع بيئته الجديدة في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي فان غال ليرحل بعد موسم واحد صوب باريس سان جيرمان.



