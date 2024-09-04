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رياضة

هؤلاء خارج منتخب إنكلترا!

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:15
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استبعد الثلاثي فيل فودن وكول بالمر وأولي واتكنز، من المنتخب الإنكليزي، الذي يستعد لخوض مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم تحت قيادة مدربه المؤقت لي كارسلي.
 
ويُواجه منتخب "الأسود الثلاثة" نظيره الإيرلندي في دابلن السبت قبل أن يستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام.
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وخرج نجم تشلسي بالمر الذي سجّل في نهائي كأس أوروبا امام إسبانيا التي تُوّجت باللقب، وومهاجم أستون فيلا واتكنز من التشكيلة بسبب الإصابة، في حين لم يلتحق فودن لاعب مانشستر سيتي بمعسكر الفريق بسبب المرض. وقال الاتحاد الإنكليزي للعبة في بيان "لا توجد أي خطة لإضافة المزيد في الوقت الحالي"
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