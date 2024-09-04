في تصفيات كأس العالم 2026: قمم عربية ومواجهات ثأرية



وسوف تشهد النسخة المقبلة من المونديال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 32 منتخبًا شاركوا في "مونديال قطر 2022"، إلى 48 منتخبًا، وسوف يصب ذلك في صالح الدول العربية في قارة آسيا.

Advertisement وتأهلت إلى الدور الثالث، كل من قطر والكويت وعُمان والعراق والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بينما فشل ثلاثي عربي في تخطي هذه المرحلة، وهي منتخبات سوريا واليمن ولبنان.

ويتكون الدور الثالث من 18 منتخباً مقسمة على ثلاث مجموعات بوجود ستة منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة لـ "كأس العالم" مع دخول كل من المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات. تنطلق يوم غد الخميس، الجولة الأولى للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم الذي سيقام في أميركا وكندا والمكسيك.وسوف تشهد النسخة المقبلة من المونديال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 32 منتخبًا شاركوا في "مونديال قطر 2022"، إلى 48 منتخبًا، وسوف يصب ذلك في صالح الدول العربية في قارة آسيا.وتأهلت إلى الدور الثالث، كل من قطر والكويت وعُمان والعراق والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بينما فشل ثلاثي عربي في تخطي هذه المرحلة، وهي منتخبات سوريا واليمن ولبنان.ويتكون الدور الثالث من 18 منتخباً مقسمة على ثلاث مجموعات بوجود ستة منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة لـ "كأس العالم" مع دخول كل من المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات.

وبعدها، تلعب المنتخبات المشاركة في الدور الرابع على مجموعتين، كل مجموعة مكونة من ثلاثة منتخبات، يواجه بعضها بعضاً في مباراة واحدة بملعب محايد، ويتأهل المتصدر في كل مجموعة لـ "كأس العالم"، على أن يذهب الوصيف إلى الدور الخامس.

ويلعب المنتخبان المتأهلان من الدور الرابع، بنظام الذهاب والإياب لتحديد الممثل في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويُفتتح هذا الدور بمباراة أستراليا وضيفتها البحرين ضمن المجموعة الثالثة، للمرة الأولى في فود كوست، حيث تتطلع لحجز تأهلها السادس توالياً.

ونحن أمام قمم عربية من العيار الثقيل في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يستضيف منتخب قطر الساعي للمشاركة الثانية على التوالي في كأس العالم غدا الخميس، شقيقه منتخب الإمارات على ملعب أحمد بن علي المونديالي. كما يلتقي الأردن الذي تأهل كمتصدر لمجموعته متفوقًا بفارق الأهداف على السعودية، بالكويت الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال الدور الثاني من التصفيات، لكنه صعد من وصافة المجموعة الأولى خلف قطر، على استاد عمان الدولي. بينما يفتح ملعب البصرة الدولي أبوابه لاستضافة قمة العراق وعمان.

وفي جدول مباريات الغد أيضًا، يخوض المنتخب السعودي مباراة مهمة ضد منتخب إندونيسيا، وعينه على النقاط الثلاثة لحجز الصدارة منذ البداية في هذه المرحلة الحاسمة، خاصة في ظل وجوده في المجموعة الثالثة القوية التي تضم أيضاً كلا من الصين، البحرين، أستراليا واليابان.

كما يستعد منتخب فلسطين الذي صنع التاريخ بتقدمه إلى الأدوار الإقصائية في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، لخوض مشواره التاريخي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيلتقي بكوريا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي الآسيوي بالمشاركة في المونديال (11 مرّة) في سيول.

وتتطلع إيران بدورها، إلى ظهور رابع توالياً في المونديال وسابع بشكل عام، عندما تبدأ مشوار الدور الثالث أمام ضيفتها قرغيزستان في فولاد شهر.

كذلك تلعب أوزبكستان مع ضيفتها كوريا الشمالية المشاركة مرتين في 1966 و2010، في طشقند. بينما يستقبل منتخب اليابان غريمه منتخب الصين، على استاد سايتاما.