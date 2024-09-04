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رياضة

أطول رياضي في تاريخ الألعاب البارالمبية ينام على الأرض... ما السبب؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:00
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يضطر لاعب كرة الطائرة الإيراني العملاق مرتضى مهرزاد، الذي يبلغ طوله 2.46 متر للنوم على الأرض بعدما عجز منظمو دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس، عن توفير سرير يناسب حجمه.

وقد حصل اللاعب الإيراني الذي يبلغ من العمر 36 عاما، على سرير مصمم خصيصا لطوله في بارالمبياد طوكيو 2020، ولكن الأمر لم يكن كذلك في القرية البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس. (روسيا اليوم)
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