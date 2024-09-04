لأنّه يحبُّ مهنته.. روميو بيكهام يعتزل كرة القدم بعمر 22

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اتخذ روميو بيكهام، نجل النجم السابق لمنتخب إنكلترا ونادي ريال مدريد ديفيد بيكهام قرارا حاسماباعتزال لعب كرة القدم، في سن الـ22 من أجل التفرغ إلى عالم "الموضة" كعارض أزياء.وقد تلقى روميو عرضا لتجديد عقده مع فريق برينتفورد الإنجليزي في يونيو الماضي للبقاء مع الفريق الرديف، لكن هذا المقترح لم يقنع اللاعب، لذا اتخذ قرارا بمغادرة الدوري الإنكليزي الممتاز للتركيز على الموضة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن روميو بيكهام بدأ رحلته مع فريق الشباب في نادي أرسنال الإنجليزي في 2015، ثم وقع في 2021 لفريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يمتلكه والده، وعاد في كانون الثاني 2023 مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، حتى يحصل على فرصته مع برينتفورد، لكن الأمور لم تسر وفق ما كان يتوقعه، وعجز عن السير على خطى أسطورة منتخب إنكلترا وريال مدريد ومانشستر يونايتد، بسبب عدم قدرته على التأقلم مع رياضة كرة القدم، لأنه يحب الموضة، ويحلم بأن يكون أحد أبرز عارضي الأزياء في العالم. (روسيا اليوم)