Advertisement

رياضة

برشلونة يسابق الزمن لضم ديارا.. الآمال معقودة على النجم المالي

Lebanon 24
04-09-2024 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1242858-638610777093639557.png
Doc-P-1242858-638610777093639557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يتابع عن كثب ويتواصل مع المالي إبراهيم ديارا منذ أن اضطر إلى مغادرة النادي في نهاية شباط، بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأشارت إلى أن النادي يهتم باللاعب ليعتمد عليه بالكامل، مضيفة أن "الآمال معقودة عليه".
Advertisement

وأوضحت أن برشلونة وممثلي اللاعب يبحثون منذ شهر  شباط عن بدائل إدارية محتملة تسمح لإبراهيم ديارا بأن يصبح لاعبًا في البارسا بشكل رسمي اعتبارًا من الصيف المقبل.

ويسعى النادي إلى تسريع وصول ديارا ودمجه في داخل الفريق بأسرع وقت ممكن. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:30 | 2024-09-04
11:40 | 2024-09-04
10:00 | 2024-09-04
07:51 | 2024-09-04
04:30 | 2024-09-04
02:15 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24