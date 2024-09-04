برشلونة يسابق الزمن لضم ديارا.. الآمال معقودة على النجم المالي

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أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يتابع عن كثب ويتواصل مع المالي إبراهيم ديارا منذ أن اضطر إلى مغادرة النادي في نهاية شباط، بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة.وأشارت إلى أن النادي يهتم باللاعب ليعتمد عليه بالكامل، مضيفة أن "الآمال معقودة عليه".وأوضحت أن برشلونة وممثلي اللاعب يبحثون منذ شهر شباط عن بدائل إدارية محتملة تسمح لإبراهيم ديارا بأن يصبح لاعبًا في البارسا بشكل رسمي اعتبارًا من الصيف المقبل.ويسعى النادي إلى تسريع وصول ديارا ودمجه في داخل الفريق بأسرع وقت ممكن. (كووورة)