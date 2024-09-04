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رياضة

لأوّل مرة منذ 21 عامًا: ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات الكرة الذهبية

Lebanon 24
04-09-2024 | 16:45
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غاب النجمان المخضرمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، عن ترشيحات الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لأول مرة منذ 21 عاما.

ولم يتواجد ميسي ورونالدو في القائمة التي أعلنتها مجلس فرانس فوتبول اليوم الأربعاء ضمن 30 لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.
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وذكرت صحيفة "ليكيب": "لأول مرة منذ عام 2003 لن يكون ميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين". (كووورة)
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