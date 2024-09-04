بالتفاصيل.. تعرف إلى المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

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كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024 لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بحضور أبرز نجوم المستديرة، من أجل خلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالجائزة بواقع 8 مرات.وغاب ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للمرة الأولى منذ عام 2003، ويبدو أن ذلك يفسر بتقدمهما في العمر وخروجهما من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث يلعب البرتغالي في النصر السعودي، أما الأرجنتيني فيحمل ألوان إنتر ميامي الأميركي.ويقام حفل تسليم الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا في مسرح "شاتليه" يوم 28 تشرين الأول القادم، حيث سيتم تقديم جوائز أخرى، على غرار أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل لاعب صاعد وأفضل هدف، إضافة إلى تكريمات أخرى.سيكون الصراع شديدًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024 بين 30 مرشحًا، قبل تقليص القائمة في وقت لاحق، حيث حضرت بعض الأسماء التي تعودت على حجز أماكانها في الأعوام القليلة الماضية، لنيل الجائزة التي حققها ميسي في النسخة الماضية، فيما سجلت أسماء أخرى حضورها لأول مرة.وضمت القائمة كلًّا من جود بيلينغهام وروبن دياز وفيل فودين وفيديريكو فالفيردي وإيميليانو مارتينيز وإيرلينغ هالاند ونيكو ويليامز وغرانيت تشاكا وأرتيم دوفبيك وتوني كروس وفينيسيوس جونيور وداني أولمو وفلوريان فيرتز ومارتين أوديغارد وماتس هوملز.كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 أيضًا كلّا من رودري وهاري كين وديكلان رايس وفيتينيا وكول بالمر ولامين يامال وبوكايو ساكا وهاكان تشالهانوغلو وويليام ساليبا وداني كارفاخال وكيليان مبابي ولاوتارو مارتينيز وأديمولا لوكمان وأنطوني روديغر وأليخاندرو غريمالدو.تم ترشيح 10 لاعبين شباب من أجل الظفر بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد خلال عام 2024، وعرفت القائمة حضور أبرز النجوم المتألقين برفقة أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، حيث سيخلف الفائز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي حقق اللقب في العام الماضي.وعرفت القائمة حضور 10 أسماء تنشط في أندية القمة بأوروبا، ويتعلق الأمر بكل من لامين يامال وباو كوبارسي (برشلونة)، وأليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وأردا غولر (ريال مدريد) ووارن زائير إيمري وجواو نيفيس (باريس سان جيرمان) وماتيس تيل (بايرن ميونخ)، وكريم كوناتي (سالسبورغ)، وسافينيو (مانشستر سيتي).سيتنافس 10 حراس مرمى على جائزة ياشين للأفضل خلال عام 2024، حيث ستكون المنافسة قوية لخلافة الأرجينتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي الذي حصد الجائزة خلال النسخة الماضية، وعرفت القائمة حضو اسم أفريقي ينشط داخل القارة، وهو حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز.وسيتنافس كل من ديوغو كوستا (بورتو)، وجانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، وغريغور كوبل (دورتموند)، وأندريه لونين (ريال مدريد)، ومايك ماينان (ميلان) وجيورجيو مامارداشفيلي (فالنسيا) وإيميليان مارتينيز (أستون فيلا)، وأوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، ويان سومر (إنتر ميلان)، ورونوين ويليامز (صن داونز).تصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في 2024، نظير قيادته ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث سيتنافس مع 5 مدربين آخرين ويتم توزيع الجائزة خلال حفل الكرة الذهبية 2024 في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.