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رياضة

ميدالية ذهبية عربية في بارالمبياد باريس 2024.. من حصدها؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:18
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توج عبدالرحمن القرشي بأول ميدالية للمملكة العربية السعودية في البارالمبياد الحالي، في سباق 100 متر كراسي متحركة لفئة T53، بعدما سجل زمنا 14.48 ثانية، لتصبح ثاني ميدالية بارالمبية في تاريخه.

 
وأقيم سباق 100 متر كراسي متحركة في مضمار ملعب فرنسا الدولي، حيث تنافس التايلاندي بونغساكورن بايو صاحبة ذهبية طوكيو 2020 وفضية ريو دي جانيرو 2016، والثنائي التايلاندي ماسابيري أرسا وبيتشيه كورنغيت والمنغولي أنخمانلاي والأمريكي بريان سيمان والفرنسي بيير فيربانك والكوري الجنوبي هون بيونغ والبرازيلي أريوسفالدو والتونسي محمد الخليفي.
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جدير بالإشارة أن عبد الرحمن القرشي لم يكن جديدا على منصات التتويج، حيث سبق له أن حقق الميدالية البرونزية في ذات السباق بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 و فضية بارالمبياد ريو 2016 .
 
وتقام منافسات الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 آب الحالي حتى 8 أيلول المقبل بين 4400 رياضي مشارك في الحدث العالمي وتشارك بعثة السعودية في 9 لاعبين .
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