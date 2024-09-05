بعد أيام من إحراقها على يد صديقها.. وفاة العداءة الأوغندية في المستشفى

توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي في أحد المستشفيات الكينية حيث كانت تتلقى العلاج بعد إصابتها بحروق بنسبة 80% في جسدها، بعد أن أشعل صديقها النار فيها.



وأكد المتحدث باسم المستشفى، أوين ميناخ، وفاة العداء الأوغندية يوم الخميس، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

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وكانت تشيبيتيغي تتلقى العلاج في مستشفى موي التعليمي في مدينة إلدوريت، بعد أن تعرضت للحرق حية على يد صديقها ما تسبب في تضرر جسدها بشكل بالغ.

وقال جيريمايا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما حينذاك إن ديكسون نديما، صديق تشيبيتيغي، اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف شب بينهما. وأصيب نديما نفسه بحروق وتم نقلهما معا إلى مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.

وكانت تشيبيتيغي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس. (سكاي نيوز عربية)